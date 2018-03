Tom Boonen maakt human interestprogramma voor Eén

Tom Boonen blijft zich sinds zijn pensioen op nieuwe uitdagingen smijten. Eerst focuste hij zich op zijn tweede liefde de autosport, maar ondertussen kwam hij terug in de koers als raadgever van Lotto-Soudal en co-commentator bij VTM. En nu werkt hij ook aan een human-interest reeks voor Eén.

“Tom Boonen zal de komende twee jaar programma’s maken voor Eén en is nu bezig aan een nieuwe human-interest reeks. Daarin zoekt hij mensen over de hele wereld op voor wie de fiets centraal staat in hun leven. De opnames voor deze nieuwe reeks starten binnenkort”, laat de tv-zender weten.

Concreet trekt Boonen voor deze nieuwe reeks de wereld rond op zoek naar mensen voor wie de fiets een noodzakelijk middel is om een doel te bereiken, om hun familie een betere toekomst te geven, of simpelweg om te overleven. Tom trekt met hen op, begeeft zich in hun leefwereld, luistert naar hun verhalen en werkt met hen mee.

“De fiets heeft ervoor gezorgd dat ik een beter leven heb”

“De fiets heeft ervoor gezorgd dat ik een beter leven heb. Vandaag kan ik doen wat ik wil. Maar ik ben lang niet de enige voor wie de fiets een middel is of kan zijn om op zoek te gaan naar een beter leven”, stelt Boonen de opzet van het programma voor. “Er komt veel op me af, maar wat mij overtuigd heeft om mij te smijten voor dit programma is dat het een sterk idee is waar ik me helemaal in kan vinden.”

Momenteel zit het programma nog in researchfase. De productie onderzoekt onder andere of ze enkele fiets-stewards in Mexico kunnen volgen: rivaliserende ex-bendeleden die hun criminele verleden achter zich laten en hun eigen lowbikes maken, om zo een veilige omgeving voor de jeugd te creëren. Ook de fiets-ambulanciers in Malawi, die thuisverpleging verzorgen van HIV-patiënten, baby’s helpen verlossen en chirurgen assisteren, staan op de lijst van mogelijke cases.

“Het is met grote vreugde dat we deze held bij Eén in de armen sluiten”, is netmanager Olivier Goris fier op de nieuwste aanwnst van Eén. “Niet alleen omdat hij een groot kampioen is, maar vooral omdat hij alles in zich heeft om een sterke tv-maker te worden: Tom is écht, hij kan luisteren, staat in het leven, is oprecht geïnteresseerd in andere mensen, en hij heeft een perfect gevoel voor humor. We kijken geweldig uit naar de samenwerking.”

Tom Boonen op één

“Tom Boonen op één”, het is een zin die bij de échte fans wel een belletje doet rinkelen. Met dat zinnetje begeleidde commentator Michel Wuyts Boonen naar de streep op het WK in Madrid. Het kreeg later een tweede leven dankzij de gesmaakte remix van Virtual Zone: