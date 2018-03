Dit denkt verleidster Cherish echt over Tim: "Begon hem een beetje griezelig te vinden"

Niet alleen televisiekijkend Vlaanderen keek stomverbaasd toe hoe Tim zijn Deborah op 'Temptation Island' plotsklaps inruilde voor de Nederlandse verleidster Cherish, ook voor die laatste was dat een heel verwarrend moment. "Plots klampte Tim zich zo hard aan mij vast dat ik het een beetje griezelig begon te vinden", zegt ze in een interview met Dag Allemaal. En ook over zijn zogezegd 500 bedpartners heeft ze zo haar bedenkingen.

"Ciao", met dit gevleugelde Italiaanse woord nam Tim afscheid van zijn Deborah, die zich ondertussen nietsvermoedend aan de andere kant van 'Temptation Island' bevond. Een ommezwaai als geen ander voor de Aalstenaar die eerder aankondigde dat hij zijn vriendin ten huwelijk zou vragen na het laatste kampvuur. Cherish, de verleidster waarvoor hij zijn Deborah inruilde, zat erbij en keek ernaar.

Ook zij was helemaal de kluts kwijt, zegt ze nu in een interview met Dag Allemaal. "Iedereen stond versteld van die plotse ommekeer in zijn gedrag. Ik was vooral verward. Was Tim dan wel eerlijk geweest over zijn gevoelens voor Deborah?", klinkt het.

Benauwd

Of het tussen de twee kersverse tortelduifjes goed afliep, is nog maar de vraag. "Plots klampte Tim zich zo hard aan mij vast, dat ik het een beetje griezelig begon te vinden. Ik kreeg het er zelfs benauwd van. Tegelijk vond ik het zo zielig voor Deborah. En of mijn gevoelens nu oprecht waren of het een spel was, dat zal je later wel ontdekken." Veel goeds belooft dat dus niet.

Dat Tim op de zetel bij Goedele Liekens in `Goedele On Top' beweerde dat hij met 500 vrouwen had geslapen, daar gelooft Cherish trouwens niets van. "Ik denk dat hij er twee nulletjes achter heeft gezet, eerlijk gezegd."