Mode GET THE LOOK. Hoogzwanger in de stijl van Kate Middleton

De Britse Kate Middleton zal in april bevallen van haar derde kindje. Vorige week verscheen ze in aanloop naar haar zwangerschap voor de laatste keer in het openbaar en droeg ze een zwarte skinny en hoge hakken. Aanstaande mama’s: zo kopieer je haar stijl.