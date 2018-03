Zoveel beha's heb je echt nodig

Sommige vrouwen bezitten er drie, andere vrouwen een stuk of dertig. Over het juiste aantal beha’s bestaat veel discussie. Toch is er volgens de underwear police een ‘wettelijk’ aantal waar elke dame zich best aan kan houden, en dat minimumgetal bedraagt: vier.

Vier per week

Waarom vier? Wel, zoals je weet is elke dag dezelfde beha dragen niet goed voor hun vorm en cups. De elastiek zal losser en losser komen te zitten en door ze regelmatig terug in de lade leggen, krijgt-ie terug tijd om in vorm te komen. Het beste is hem drie keer per week te wisselen, en zo heb je er dus vier in totaal nodig.

Dat wil niet zeggen dat je heel je leven maar in 4 bustiers moet investeren. Een beha van goeie kwaliteit kan immers maar zo’n 12 tot 18 maanden mee. Als je merkt dat de beugels en behabandjes losser komen te zitten, wordt het tijd voor een nieuwe.

Zo vaak moet je hem wassen

Hoe vaak je hem dan mag wassen? Dat hangt af van de functie van je beha. Bralettes mag je het langst dragen, sportbeha’s was je best meteen na je work-out uit. Beha’s met beugel en voorgevormde cup draag je liefst 3 keer, wat wil zeggen dat je best om de 3 weken een behawasje doet.