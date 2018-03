Schattige babykoala komt voor eerste keer piepen in Planckendael

Wie de komende dagen of weken naar Planckendael trekt, kan er een schattige babykoala spotten. De baby werd geboren in september, maar kwam dinsdag voor het eerst piepen op de rug van koala Alinga.

“De babykoala is het resultaat van de vurige liefde tussen Alinga en Maka”, laat de dierentuin weten. “De baby is in september geboren als minuscule kopie van de ouders. Naakt, doof en blind maar sterk genoeg om naar boven te kruipen en zich in de buidel van de moeder vast te zuigen aan de tepel. Daar bleef het koalaatje enkele maanden lekker warm zitten. Vandaag is het groot genoeg om nieuwsgierig de wereld in te kijken.”

Foto: Planckendael/Jonas Verhulst

Foto: Planckendael/Jonas Verhulst

Foto: Planckendael/Jonas Verhulst