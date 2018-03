Zoektocht naar Madeleine McCann gaat dan toch verder: “Nog een cruciaal spoor om te onderzoeken”

De detectives van de Metropolitan Police mogen dan toch nog langer op zoek gaan naar Madeleine ‘Maddie’ McCann, het Britse meisje dat op 3 mei 2007 verdween uit een vakantiehuisje in Portugal. Ondertussen is er al meer dan 11 miljoen pond besteed aan de zogenaamde Operation Grange, maar nu de fondsen bijna op zijn, heeft de regering besloten dat de speurders toch nog 150.000 pond extra zullen krijgen.

“De regering wil aangeven dat ze nog steeds toegewijd willen zoeken naar de waarheid achter de verdwijning van Madeleine McCann”, zo bevestigt een woordvoerder aan BBC News. “We hebben de Metropolitan Police dan ook laten weten dat hun speciale aanvraag voor extra financiering zal worden goedgekeurd.”

Kate en Gerry McCann hebben altijd gezworen dat ze eeuwig blijven verder zoeken naar hun dochter, tot de waarheid gekend is. Hier houden ze foto was met een simulatie van hoe ze er ouder zou uitzien. Foto: Photo News

Sinds 2011 begon de Scotland Yard, de Britse politie, haar eigen speurwerk naar de mysterieuze verdwijning van de peuter, los van de Portugese speurders. Al zeven jaar zijn zij op zoek naar aanwijzingen, hopend dat ze het meisje opnieuw levend bij haar ouders kunnen terugbrengen. Eerst waren er 29 speurders actief, nu is het aantal inspecteurs teruggeschroefd naar 5.

Volgens detectives van de politie “wordt er nog steeds een cruciaal spoor verder geanalyseerd”. Toch is er nog maar weinig tastbare vooruitgang geboekt in het miljoenendossier. Er zijn door de jaren heen nog maar vier verdachten geweest, die in 2013 zonder gevolg zijn vrijgelaten.

Plots verdwenen

3 mei 2007. De Britse Madeleine McCann slaapt samen met haar 1-jarige broer Sean en zijn tweelingzus Amelie in een vakantiehuisje in Portugal. Hun ouders, Kate en Gerry McCann uit Rothley, besluiten om er eentje te gaan drinken met enkele vrienden in de tapas bar ‘Tapas Seven’ van de ‘Ocean Club’ in Praia da Luz. Dat kon geen kwaad, dachten ze, want vanuit het terrasje konden ze de deur van hun appartementje, flat 5A, nog in de gaten houden.

Dit billboard stond in mei 2007 op een strand in Lagos, Portugal. Op die manier hoopte de politie informatie in te winnen over het lot van het meisje. Foto: Reuters

Wanneer Kate en Gerry McCann om tien uur ’s avonds terugkeren van het avondje uit in de lokale tapas bar staat de deur van de patio open. Wanneer ze gaan kijken hoe het is met hun slapende kindjes, kunnen ze hun driejarig dochtertje plots nergens meer vinden. Het koppel slaat, naar eigen zeggen, meteen alarm.

De lokale politiediensten zetten een grootschalig onderzoek op poten. Maar van het kleine meisje ontbreekt elk spoor. Heel wat Portugese en Britse detectives gooien zich op de mysterieuze verdwijningszaak, zonder resultaat. Ook de internationale media volgt de ontwikkelingen op de voet.

Al zijn er geen bewijzen dat het meisje nog leeft of niet, toch zoeken onderzoekers tot op de dag van vandaag nog steeds voort naar aanwijzingen over de mysterieuze verdwijning van Madeleine McCann.