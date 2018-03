Neos Peer op uitstap naar Sint-Niklaas

Peer - Op vrijdag 16 maart ging Neos Peer op uitstap naar de textiel-stad Sint-Niklaas.

De historische stadswandeling, onder begeleiding van een ervaren gids, vertrok op het grootste marktplein van België (3,19 hectare). Het neogotische stadhuis is indrukwekkend en het beeld van Sinterklaas neemt alle twijfels weg dat dit het juiste adres is. Iets verder op is er de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Op de kerktoren staat een zes meter hoog Mariabeeld. De bouwstijl, de prachtige muurschilderingen en de gewelffresco’s werden toegelicht door de gids. Er werd verder gewandeld naar het Romain De Vidtspark met het kasteel Walburg, de kiosk (stond vroeger op de Grote Markt), de zeemeermin en niet te vergeten de boom met zijn kindertutters. De uitstap werd afgesloten met een bezoek aan het Mercatormuseum. Atlassen, wereldkaarten, aardbol, evenaar, mercator-projectie, GPS, … De cartografie kent voor Neos Peer geen geheimen meer. Iedereen is moe, nog een koffie of een drankje en om 17.00 uur vertrok de bus terug naar huis. Weer een ervaring rijker.

