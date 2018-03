Kleuters De Puzzel verzamelen voedselpakketten

Piringen

Tongeren - Armoede bestaat niet enkel in verre landen. Ook onder onze eigen kerktoren zijn er mensen die moeilijk rond komen. Daarom hebben de ouders, grootouders en kinderen van kleuterschool De Puzzel tijdens de vastenperiode voedselpakketten, verzorgingsproducten en warme truien verzameld. Dit alles voor de Sint-Vincentiusvereniging te Tongeren

Directrice van De Puzzel, Annemie Morrhaye: “We hebben gekozen voor dit project, omdat we de kinderen op speelse wijze willen betrekken bij het feit, dat er ook in Tongeren mensen zijn die het zwaar hebben, en alles niet zo vanzelfsprekend is. ”Sint-Vincentius Tongeren bestaat al sinds 1854. De 25 vrijwilligers delen elke 4de woensdag van de maand voedselpakketten uit aan ca. 200 Tongerse gezinnen, en verlichten zo de last voor ongeveer 550 personen. Voorzitter Nes Henrotte, die zelf ook graag de mouwen opstroopt, is erg blij met dit mooie initiatief van kleuterschool De Puzzel. “De pakketjes zijn méér dan welkom. Het blijft belangrijk dat de opgroeiende jeugd (en ouders) attent gemaakt wordt op, en betrokken wordt bij de actuele noden van de medemens die het met minder moeten stellen”, knipoogt hij.