Skiën en zwemmen kan binnenkort ook in Chanel

Karl Lagerfeld mag dan al de 80 voorbij zijn, aan stilzitten denkt hij niet. Naast de zes bestaande collecties die hij ontwerpt voor Chanel komen er daar nu nog twee bij: Coco Neige en Coco Beach. Het gaat om capsulecollecties met ski- en badmode.

Tijdens een bezoekje aan de winkel van Chanel in Saint-Tropez kwam Karl Lagerfeld tot de conclusie dat je er geen badpak van het label kon kopen om mee op het strand te flaneren. Een tekort, vond hij en dus besloot hij er meteen iets aan te doen. Vanaf juni zul je dan ook in 26 geselecteerde winkels voor het eerst de collectie Coco Beach terugvinden. Het gaat om badpakken, bikini's, bandana's, jeansstukken, tassen, espadrilles en gewaden om je mee te bedekken.

"We hebben ongeveer dertig winkels in badplaatsen en tijdens de maanden juni en juli - wanneer steden als Cannes, Nice, Capri en Barcelona overspoeld worden - hangen in die winkels de wintercollecties", zegt Bruno Pavlovsky, president of fashion bij Chanel, in een interview met Women's Wear Daily. "Met deze nieuwe lanceringen willen we dan ook beter tegemoet komen aan de behoeften van onze klanten."

Technische kleding

Coco Neige, de skicollectie, zal op meer plaatsen verkrijgbaar zijn dan Coco Beach en in juli en augustus in de winkels opduiken, maar ook in pakweg ski-oord Courchevel tijdens de wintermaanden. De lijn zal vooral bestaan uit hoodies, jasjes en broeken. Toch zullen die stuks anders zijn dan de bestaande skispullen die Chanel nu al verkoopt.

"Het idee is om met Coco Neige meer technische kleding op de markt te brengen, omdat ik denk dat zowel de après-ski als de sport al grotendeels opgevangen worden door onze bestaande collecties. We nemen onze tijd om deze meer gesofisticeerde producten te ontwikkelen", zegt Pavlovsky nog.