Leopoldsburg -

Wolvin Naya vertoeft al enkele maanden in Limburg, in de buurt van het militair domein in Leopoldsburg. Tot nu toe had niemand haar kunnen spotten. Tot vandaag. Een wildcamera van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) is erin geslaagd om Naya te filmen in de buurt van Bosland.