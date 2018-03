Chiro Maasmechelen staat weer op de planken

Mechelen aan de Maas

Maasmechelen - De leiding van Chiro Maasmechelen pakt weer uit met haar nieuwste toneelvoorstelling.

‘Le Papillon’ is een komisch blijspel waarin tal van dolle fratsen gebeuren. “We doen dit nu al negen jaar”, zegt hoofdleidster Talitha Haerden. “We leren de teksten van buiten, krijgen regietips en bouwen zelf het decor zoals andere amateurgezelschappen dat ook doen. Alleen verwezenlijken wij alles op drie weken tijd. Keihard werken maar de voldoening is enorm. Intussen doen we dit al negen jaar en bereiken we steeds 600 bezoekers op ons toneelweekend.”

Wie wil lachen, gieren en de lokale Chiro daarbij wil steunen, kan op 13, 14 en 15 april om 20 uur terecht in zaal De Jagersborg. Kaarten kosten 8 euro in voorverkoop, en 10 euro aan de kassa. Verkrijgbaar via 0485/59.63.13 of reservatie@chiro-maasmechelen.be