Meisje begint rijexamen met een knal… recht tegen de muur van het examencentrum

Het rijexamen, het is iets wat veel mensen nog zenuwachtiger maakt dan de examens op school. Een 17-jarige Amerikaanse zal zich haar laatste poging nog lang herinneren. Ze was nog niet eens vertrokken of ze knalde de wagen al recht het examencentrum in.

Het was de politie van het Amerikaanse Buffalo die een foto van het voorval deelde op Facebook: “Onderzoek wees uit dat een 17-jarig meisje uit Monticello haar rijexamen zou gaan afleggen toen ze het voertuig per ongeluk niet in achter- maar in vooruit zette. Toen ze gas gaf, reed de wagen over de stoep en raakte hij het gebouw waarin het examencentrum zich bevindt.”

“De botsing veroorzaakte aanzienlijke schade aan de wagen en het gebouw. De examinator, een 60-jarige vrouw, werd door een ambulance naar het ziekenhuis gevoerd met lichte verwondingen. De 17-jarige bestuurder raakte niet gewond, ook in het gebouw bleef iedereen ongedeerd. Er werd geen klacht ingediend.”