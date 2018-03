Zeven maanden zwangere vrouw aangevallen met mes

Een zeven maanden zwangere vrouw is dinsdagochtend gewond geraakt bij een steekincident in de Oranjestraat, in Antwerpen-Noord. Een 37-jarige verdachte is opgepakt.

De Antwerpse lokale politie kreeg dinsdagochtend iets na half zeven een oproep van een bewoner van de straat, die een zwaar bebloede vrouw bij zich had. “Bij aankomst van de politie was de vrouw al gevlucht uit angst voor de verdachte”, zegt woordvoerder Willem Migom van de politie. “Bij nazicht kon zij in de omgeving worden aangetroffen. Ze had - op het eerste gezicht - vooral eerder oppervlakkige snijwonden aan de armen. Ze werd ter verzorging naar het ziekenhuis gevoerd.”

Ook de verdachte kon snel in de omgeving worden aangetroffen, net als het wapen waarmee hij vermoedelijk de vrouw verwondde. “Hij stond geseind en werd gearresteerd”, aldus Migom.

Er zijn aanwijzingen dat de feiten zich afspeelden in een drugspand. Wat de concrete relatie tussen dader en slachtoffer is, is nog onduidelijk. Ook het motief is nog niet bekend. De lokale recherche onderzoekt de zaak.