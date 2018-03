IN BEELD. Nieuwe viersterrenbus voor Rode Duivels

De Rode Duivels beschikken over een nieuwe viersterrenbus die hen voortaan naar de wedstrijden vervoert. De vorige was inmiddels vijf jaar oud. Hoewel de teambus van bijvoorbeeld Anderlecht nog luxueuzer is, blijkt deze wel uitgerust met lederen zetels, verstelbare hoofdsteunen, een standaard minikeukentje, drie televisieschermen, wifi en vooral genoeg beenruimte. Ook de Red Flames en de nationale U21 zullen er door vervoerd worden.

Ziet u de bus ook volgende maand over de autosnelwegen tuffen, ga dan niet wild toeteren in de hoop dat Kevin De Bruyne even zijn hoofd door het venster steekt. Touroperator Rantour zet de autocar buiten de internationale breaks ook in voor zijn zomer- en wintervakanties.