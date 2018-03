Natuurvereniging Orchis wandelt in Bilzen.

Munsterbilzen

Bilzen - In het kader van de klimaatweek organiseerde Natuurvereniging Orchis op zondag 25 maart samen met de Stad Bilzen een geleide wandeling in de Motmolen.

Nauwelijks enkele kilometers uit het centrum van Bilzen bevindt zich een mooi stukje natuur van de Demervallei "de Motmolen". Het is een prachtige lentedag en 54 wandelaars zijn samengekomen om met Johan Geusens, onze gids, deze wandeling te maken. Via de ruïne van de Motmolen, de meanderende Demer, hooiland, broekbos, rietlanden en houtkanten wandelen we tot aan Alden Biesen. We zien de natuur stilaan ontwaken, hier en daar komen we de eerste voorjaarsbloeiers tegen: speenkruid, bosanemoon, maarts viooltje, slanke sleutelbloem en gevlekte aronskelk. We wandelen verder langs de Engelse landschapstuin (vanaf Pasen open) en de hoogstamboomgaarden tot aan het Apostelhuis. Tijdens de wandeling genieten we ook van de prachtige omgeving. Na een drietal uur komen we terug aan op de plaats van vertrek.

De volgende wandeling van onze vereniging gaat door op zondag 22 april te Eigenbilzen. We komen samen aan de kerk te Eigenbilzen om 14.00 uur.