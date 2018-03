Scallywag staakt zoekactie vermiste zeiler in Volvo Ocean Race

De bemanning van team Sun Hung Kai/Scallywag heeft de zoekactie naar de overboord geslagen zeiler John Fisher gestaakt. De boot, die deelneemt aan de Volvo Ocean Race, zoekt nu zelf een veilige haven aan de kust van Zuid-Amerika. Het weer is zo slecht in dat deel van de zuidelijke oceaan, dat de bemanning de kans klein acht dat Fisher nog levend wordt gevonden.

De 47-jarige zeiler sloeg maandagmiddag (plaatselijke tijd) overboord tijdens de zevende etappe van de zeilrace om de wereld. Dat gebeurde op circa 2500 kilometer ten westen van Kaap Hoorn bij stormachtige wind en hoge golven. Fisher is bemanningslid van de boot, die namens Hongkong deelneemt aan de zeilrace om de wereld. Fisher droeg reddingskleding, toen hij van de boot werd geblazen. Schipper David Witt keerde meteen om en begon met zoeken, maar in de onstuimige zee bleek dat een vrijwel onmogelijke opgave. Hulp van de andere zes deelnemers was geen optie wegens de zware omstandigheden en de ligging van de boten ten opzichte van Scallywag.

Een schip dat op ongeveer 400 zeemijl (circa 700 kilometer) van de plaats van het ongeval voer, heeft wel koers gezet richting de plek des onheils. De raceleiding kon in de laatste update geen informatie verstrekken over de huidige locatie van dat schip.