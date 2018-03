73e editie Dwars door Vlaanderen zoekt opvolger voor Yves Lampaert

Waregem - De 73e editie van Dwars door Vlaanderen kreeg niet alleen een nieuwe datum toegewezen, de woensdag voor de Ronde van Vlaanderen, maar promoveerde ook naar de categorie WorldTour. De organisatoren pasten hun parcours aan en zo rijdt het peloton tussen startplaats Roeselare en finishzone Waregem ‘slechts’ 180,1 kilometer, met onderweg wel twaalf hellingen.

Vroeger was de rittenkoers Driedaagse De Panne-Koksijde de aanloop naar de Ronde van Vlaanderen, dit jaar is die eer weggelegd voor Dwars door Vlaanderen. De startplaats blijft Roeselare. Van daaruit gaat het in een eerste lusje naar de Kluisberg en Knokteberg. Die twee hellingen worden daarna nog eens aangedaan, om dan na 122 kilometer de Kortekeer aan te snijden. Via de Steenbeekdries gaat het richting de Taaienberg, Kruisberg en opnieuw de Knokteberg. Met de Holstraat en Nokereberg, in volle finale, wordt dan koers gezet naar Waregem, waar op 6 kilometer van de finish nog de kasseizone van de Herlegemstraat in Kruishoutem ligt.

Quick Step-Floors levert met Yves Lampaert (2017) en Niki Terpstra (2012 en 2014) twee ex-winnaars af. Hetzelfde liedje bij Lotto Soudal, met Jens Debusschere (2016) en Jelle Wallays (2015) op de startlijst. Ook de winnaar van 2013 is erbij. Oscar Gatto krijgt bij Astana de steun van onder meer Laurens De Vreese. Sylvain Chavanel, winnaar in 2008, voert dan weer de troepen aan bij het Franse Direct Energie. En dan zijn er nog renners als Belgisch kampioen Oliver Naesen (Ag2r-La Mondiale), Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), Sep Vanmarcke (EF Education First-Drapac) en Edward Theuns (Sunweb) die zich in de debatten gaan mengen. Ook Alejandro Valverde en Nairo Quintana zakken af naar Roeselare. De Movistar-renners willen in Vlaanderen nog wat kasseigevoel opdoen in het vooruitzicht van de komende Tour de France en de kasseirit van Arras naar Roubaix op 15 juli.

Vorig jaar ging de zege in Waregem naar Yves Lampaert. Hij haalde het toen voor Philippe Gilbert en de Kazach Alexey Lutsenko.

Technische fiche

De hellingen:

Kluisberg (83 km), Knokteberg (90 km), Kluisberg (107 km), Knokteberg (115 km), Kortekeer (122 km), Steenbeekdries (126 km), Taaienberg (128 km), Kruisberg (138 km), Knokteberg (147 km), Vossenhol (159 km), Holstraat (164 km), Nokerenberg (171 km)

De voornaamste kasseistroken:

Mariaborrestraat 2400m (Maarkedal 124 km), Varentstraat 2000m (Kerkhove 154 km), Herlegemstraat 800m (Kruishoutem 171 km)

De deelnemende ploegen:

WorldTour:

Quick Step-Floors, BMC, Ag2r-La Mondiale, Lotto Soudal, Trek-Segafredo, Movistar, EF Education First-Drapac, Astana, Team Sunweb, Team Sky, UAE Team Emirates, Bahrein-Merida, Katusha-Alpecin, Dimension Data, LottoNL-Jumbo, Bora-Hansgrohe, Mitchelton-Scott

Procontinentaal:

Veranda’s Willems-Crelan, Wanty-Groupe Gobert, Direct Energie, Cofidis, Aqua Blue Sport, Sport Vlaanderen-Baloise, WB-Aqua Protect-Veranclassic, Israel CA

Erelijst sinds 1998:

1998: Tom Steels

1999: Johan Museeuw

2000: Tristan Hoffman (Ned)

2001: Niko Eeckhout

2002: Baden Cooke (Aus)

2003: Robbie McEwen (Aus)

2004: Ludovic Capelle

2005: Niko Eeckhout

2006: Frederik Veuchelen

2007: Tom Boonen

2008: Sylvain Chavanel (Fra)

2009: Kevin Van Impe

2010: Matti Breschel (Den)

2011: Nick Nuyens

2012: Niki Terpstra (Ned)

2013: Oscar Gatto (Ita)

2014: Niki Terpstra (Ned)

2015: Jelle Wallays

2016: Jens Debusschere

2017: Yves Lampaert