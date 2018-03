Jessica Alba deelt schattige foto van haar flink gegroeide dochters en kersverse zoon

Het gezinsgeluk kan niet op ten huize Jessica Alba. Na twee dochters mocht ze in december met Hayes ook een zoontje verwelkomen. Het gezinnetje lijkt compleet en dolgelukkig, en daar deelde de actrice en zakenvrouw met plezier een foto van op Instagram. Daaruit blijkt dat haar meisjes ondertussen al flink gegroeid zijn.

Jessica Alba vormt al veertien jaar een koppel met Cash Warren en die relatie resulteerde al in drie kinderen: Honor, Haven en Hayes. Die laatste werd op 31 december geboren en is dus nog maar enkele maanden oud, maar de meisjes zijn ondertussen al negen en zes jaar geworden. Ze zijn dan ook al stevig gegroeid en dat valt zeker op als je ze ziet poseren met hun kersverse broertje. Dat blijkt in elk geval uit een foto die Alba zelf deelde op Instagram.

Met drie jonge kinderen ziet het er naar uit dat Alba haar handen meer dan vol heeft. Toch wil ze naar verluidt haar acteercarrière binnenkort weer oppikken. Zo zal ze onder meer te zien zijn in een serie die gebaseerd is op de film 'Bad Boys'. En daarnaast is ze ook nog steeds de zakenvrouw achter het bedrijf Honest Company.