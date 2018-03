Venus Williams kegelt in Miami titelverdedigster uit toernooi

De Amerikaanse Venus Williams (WTA 8) heeft maandag de Britse titelverdedigster Johanna Konta (WTA 14) uitgeschakeld in de vierde ronde (achtste finales) van het WTA-toernooi van Miami (hard/8.648.508 dollar).

Achtste reekshoofd Williams (37) versloeg de elf jaar jongere Konta, het elfde reekshoofd, in drie sets met 5-7, 6-1 en 6-2.

Venus Williams won het WTA-toernooi in Miami twintig jaar geleden voor de eerste keer. In totaal stak ze driemaal de toernooizege op zak. In de kwartfinales ontmoet Williams haar landgenote Danielle Collins (WTA 93), die het met 3-6, 6-4 en 6-2 haalde van Monica Puig (WTA 82) uit Puerto Rico.

In de derde ronde schakelde Konta Elise Mertens (WTA 21) uit. Een ronde eerder was de Britse te sterk voor Kirsten Flipkens (WTA 71).