Kinderen voeren Evermarusspel op

Rutten

Tongeren - Op zondag 25 maart is in Rutten Sint-Evermarus dat nu al 1.050 jaar bestaat nagespeeld door de kleuters en kinderen van Rutten. De juffen van kleuterschool Evermaruske hebben het martelarenspel bewerkt voor kinderen. Ze hebben het spel zo authentiek mogelijk nagespeeld.

De vijftigtal kleuters en kinderen hebben het martelarenspel opgevoerd in de Heilige Weide. Zowel Wildemannen, Engeltjes, Pelgrims als Haccouren werden uitgebeeld. Vooraf werd de nieuwe vlag, affiche en programmaboekje voorgesteld.Na het spel konden de massaal opgekomen mensen nog wat drinken en wat eten en de kinderen konden nog wat spelen, er was ook een springkasteel voorzien ezv.. .De organisatie was zeer tevreden met het talrijke publiek dat aanwezig was.