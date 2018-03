Na twintig jaar krijgt iedereen voor het eerst de echte Christina Aguilera te zien

Christina Aguilera (37) heeft er ondertussen twee decennia in de muziekindustrie opzitten en onderging al enkele drastische transformaties, maar zoals ze nu op de cover van Paper Magazine staat, zag je haar ongetwijfeld nog nooit. Voor één keer liet ze namelijk alle make-up achterwege.

Eind de jaren negentig was Christina Aguilera een onschuldig popprinsesje, maar ze gaf haar eigen imago door de jaren heen enkele flinke make-overs. Zo ging ze helemaal 'Dirrty' met een sexy lederen look en koos ze voor retro Hollywood in 'Ain't No Other Man', maar wel altijd met een flinke laag make-up op. Dat gooit ze nu allemaal overboord voor de cover van Paper Magazine. Voor het eerst in twee decennia krijgen we bijvoorbeeld te zien dat ze eigenlijk sproetjes heeft.

Al wil dat nog niet meteen zeggen dat ze al haar eyeliner en foundation in de vuilnisbak heeft gekieperd, laat ze in het interview in het magazine weten. "Ik ben altijd iemand geweest die graag experimenteert, van drama houdt, en graag een verhaal creëert en een rol speelt in een video of op het podium", klinkt het. "Ik ben een performer en dat is wat ik van nature ben. Maar ik ben in een fase gekomen waarin het bevrijdend voelt om alles weg te strippen en wie ik ben en mijn rauwe schoonheid te appreciëren."

Christina mag dan misschien nog niet helemaal overtuigd zijn, op Twitter zijn ze in elk geval grotendeelds lovend.

Christina Aguilera for Paper Magazine.



Such a fresh different look. pic.twitter.com/sgampQlm3U — Earl Hendricks (@EarlCraig06) 26 maart 2018