Verdachte pakketten verzonden naar militaire basissen bij Washington: “Verontrustende inhoud”

In de Verenigde Staten zijn maandag zes verdachte pakketten verzonden naar zes verschillende sites van defensie en de inlichtingendiensten in en rond de hoofdstad Washington. Dat meldden lokale media.

Het eerste pakket werd maandagochtend aangetroffen in de National Defense University in Fort McNair, in het zuiden van Washington D.C. Dat werd daar onschadelijk gemaakt door het leger. Daarna volgden al snel gelijkaardige pakketten bij het postsorteercentrum van de CIA, het postsorteercentrum van het Witte Huis (beide in buitenwijken van Washington), een marinebasis in Dahlgren (ten zuiden van Washington), het National Geospatial-Intelligence Agency en de Defense Acquisition University (beide in Fort Belvoir, net buiten Washington).

De federale politiedienst FBI is een onderzoek gestart naar de verdachte pakketten. “De FBI reageerde op 26 maart 2018 op meerdere meldingen van verdachte pakketten bij overheidsfaciliteiten. Elk pakket werd meegenomen voor verdere analyse door de FBI”, luidt het in een mededeling.

De pakjes werden volgens Amerikaanse media met de post verzonden. Enkele van hen bevatten brieven die “verontrustend en onsamenhangend” zouden zijn.