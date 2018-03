Oud-mol Eline over haar deelname: “Ik hoopte dat het snel gedaan zou zijn”

De zesde reeks van ‘De Mol’ is zondag uit de startblokken geschoten en Vlaanderen kan dus weer wekenlang speuren naar de verrader tussen de kandidaten. In Story blikt Eline terug op haar deelname van vorige jaar. Eline was toen dé mol en dat bracht de nodige stress met zich mee.

“Geniet ervan zoveel je kan!”, geeft Eline haar opvolger alvast als goede raad. “Ik ben daar wel in geslaagd, denk ik. Al snap ik nu echt niet dat ik ooit hoopte dat het snel gedaan zou zijn. Dat komt omdat ik héél veel schrik had om iets verkeerd te doen en op die manier het programma om zeep te helpen.

Na de reis had Eline het knap lastig. “Omdat ik drie maanden moest zwijgen en geen contact mocht hebben met de andere deelnemers. Nergens kon ik terecht met mijn opgedane indrukken en doorstane emoties. Na de ontknoping ben ik terug in mijn gewone leven vervallen, al was het wel een ánder leven.”