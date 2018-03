Ex-deelnemer Blind Getrouwd: “Er is iets waardoor Marjolein totaal afgeknapt is”

Maandagavond zagen we in ‘Blind Getrouwd’ hoe Mike en Marjolein er - weinig verrassend - uit elkaar gingen. In Dag Allemaal reageert een ex-deelnemer van ‘Blind Getrouwd’ op de plotse ommezwaai van het koppel.

Mike en Marjolein keerden in ‘Blind Getrouwd’ terug naar de plek waar het allemaal begon, waar ze elkaar het jawoord gaven. Het was het een moment waarop heel Vlaanderen nog overtuigd was van een goede afloop, maar uiteindelijk draaide het anders uit.

Inge en Jonas trouwden in het eerste seizoen van ‘Blind Getrouwd’ Foto: Blind Getrouwd

In Dag Allemaal reageert Jonas uit de eerste reeks van ‘Blind Getrouwd’ op de koele toon die Marjolein de laatste weken uitstraalde, en de harde reacties die daarop volgden. “Wat Marjolein nu meemaakt, ligt een beetje in de lijn van wat Inge in het eerste seizoen moest doormaken”, klinkt het. Jonas stapte drie jaar geleden in het huwelijksbootje met Inge, maar hun huwelijk hield niet stand. Inge kwam toen net als Marjolein redelijk hard over op het scherm.

“Naar mijn gevoel is er iets gebeurd tussen Marjolein en Mike wat wij nog niet weten”, gaat Jonas verder. “Iets waardoor Marjolein totaal afgeknapt is. Ik vind het vreemd dat ze zo radicaal is omgeslagen. Als je puur op de beelden afgaat, lijkt Marjolein inderdaad koel. Maar ik weet uit ervaring dat de makers van ‘Blind Getrouwd’ je zeker niet in een slecht daglicht willen plaatsen. Ze willen waarheidsgetrouw tonen wat er gebeurd is.”