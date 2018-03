Tatyana Beloy topless op vakantie

Wie de Instagram-account van Tatyana Beloy (33) in de gaten houdt, weet dat ze niet verlegen zit om haar lichaam. De actrice en presentatrice maakt er laatste tijd zelfs een gewoonte van om uit de kleren te gaan op vakantie.

Afgelopen weken lieten enkele toplessfoto’s van een reis naar het Spaanse Málaga weinig aan de verbeelding over, deze week trakteerde Beloy voorbijgangers op een mooi uitzicht vanop een balkon in Madrid. En ook daar liet ze een kiekje van nemen – vanop de rug, weliswaar.

Beloy is momenteel nog te zien in de Vier-serie Gent West. Daar heeft ze eveneens weinig om het lijf in haar vrijscènes met tegenspeelster Charlotte Anne Bongaerts.