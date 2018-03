Mama waarschuwt na zware allergische reactie van dochtertje (3) op goedkope make-up: “Ze kon dagenlang niet eten”

Kylie Cravens dacht dat het om onschadelijke make-up voor kinderen ging die ze haar dochtertje had gegeven. Toen het meisje echter blaren en uitslag kreeg van de make-up, bleek dat er maar liefst zes bestanddelen in zaten die ervoor bekend staan mogelijk zware allergische reacties op te wekken. Nu wil Kylie vooral andere ouders waarschuwen.

“Zo’n acht dagen gelden kochten we deze make-up set van Family Dollar hier in het dorp”, begint Kylie haar bericht. “We dachten dat het onschadelijk was, niet giftig… en omdat we Lydia in het verleden al een gelijkaardig setje gegeven hadden, enkel van een ander merk, dachten we er niet verder bij na. We hadden er nooit bij stilgestaan dat onze ergste nachtmerrie waarheid zou worden toen we de make-up aanbrachten.”

Foto: Facebook

“Er zitten zes verschillende chemicaliën in deze make-up die erom bekendstaan om allergische reacties te veroorzaken. Lydia was helaas een van die mensen en de afgelopen week heeft ze een ernstige allergische reactie beleefd. Zo ernstig dat ze opgenomen moest worden in het ziekenhuis.”

“Op 24 uur tijd veranderde ons kleine meisje van een volledig gezond meisje in eentje met gezwollen ogen die ze niet meer open kreeg en een uitslag over haar hele lijfje. We moesten koude kompressen gebruiken omdat haar huid zo brandde. Dagenlang was ze niet in staat om te eten door de blaren en scheurtjes in haar lippen.”

Kylie eindigt de boodschap met een waarschuwing en een vraag aan andere ouders: “Wees er alsjeblieft van op de hoogte wat je je kinderen geeft. Zeker als het om kindercosmetica gaat. Zodat dit niet met jouw kind gebeurt.”