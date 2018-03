Honderden taxi’s blokkeren toegangswegen in en rond Brussel: “Blijf er weg met de auto”

Door acties van taxichauffeurs zullen de grote verkeersassen in en rond Brussel vandaag uur zware hinder ondervinden. Omstreeks 6 uur vanochtend was er al sprake van 400 deelnemende taxichauffeurs, in totaal wordt een duizendtal deelnemende taxichauffeurs verwacht. De politie en Brusselse mobiliteitsdiensten raden ten stelligste af om vandaag met de wagen naar de hoofdstad te komen.

Taxichauffeurs uit heel Europa protesteren vandaag in Brussel tegen de liberalisering van hun sector. Ze eisen dat Uber zich naar de huidige regels plooit. Dinsdagochtend omstreeks 6 uur hadden zich al 200 taxi’s verzameld op de Heizelvlakte, en in Ruisbroek vertrokken dinsdagochtend 100 taxi’s richting onze hoofdstad. Dat werd bevestigd door Ilse Van De Keere, woordvoerder van de Brusselse politie. “Er zijn ook 50 Franse collega’s onderweg vanuit Frankrijk”, zegt Sam Bouchal, woordvoerder van de Belgische Taxifederatie Febet. "En we verwachten vandaag tot duizend taxi's.”

Tussen 6.30 en 7 uur beginnen de taxicolonnes aan hun acties: verschillende toegangswegen zullen worden geblokkeerd. De politie voorspelt daardoor zware hinder op de op- en afritten van de Brusselse ring, maar ook op de kleine ring, aan het station Brussel-Zuid, aan de Keizer Karellaan, het rondpunt Schuman, het Heizelplateau en in de richting van de nationale luchthaven. Met name op de aansluiting van de E19 en de 40 met de ring worden grote verkeersproblemen voorspeld.

De taxi’s zullen geen totale blokkades opwerpen, maar het verkeer met mondjesmaat doorlaten. Elders zullen langzaamaanacties worden gehouden.

De betoging zal een hele dag duren. Ook in de namiddag staan er nog acties gepland. Om 13.30 uur vertrekt een betoging aan het Noordstation en zal de colonne zich verplaatsen via Kruidtuinlaan, Pachecolaan, Sint Goedelekathedraal, Congresplein en -straat, Madouplein, Jozef II-straat, Belliardstraat, naar de Blijde Inkomstlaan en de korte Wetstraat nabij Schuman. De aankomst wordt rond 15.30 uur verwacht.

Excuses aan de bevolking

Veel pendelaars zullen getroffen worden door de betoging en dan kunnen de gemoederen oplopen. De organisatoren benadrukken dat ze vreedzaam willen betogen, maar vragen ook dat ze de ernst van de situatie inzien.

“We verontschuldigen ons bij de bevolking voor de hinder”, zegt Bouchal. “Maar we verzetten ons tegen de ‘uberisatie’ van onze sector. Als de vernieuwing die Uber heet te zijn, niet iedereen ten goede komt en als die trend zomaar eventjes 100 jaar strijd voor sociale vooruitgang tenietdoet, dan hoeft het niet voor ons. Een app zoals Uber is alleen welkom als hij vooruitgang voor iedereen betekent, niet als hij een achteruitgang betekent.”

Ontslag Pascal Smet

Koeriers van Deliveroo hebben toegezegd dat ook zij uit solidariteit de actie zullen steunen. De taxichauffeurs eisen dat voor Uber dezelfde economisch-sociale verplichtingen gelden als voor hen. Ze eisen ook het ontslag van de Brusselse minister van Mobiliteit Pascal Smet (SP.A).

Zowel in december van vorig jaar als in januari van dit jaar hielden de taxichauffeurs ook al symbolische acties. “We zijn toen niet gehoord, dus moeten we onze stem nog meer verheffen”, aldus Bouchal, “en dus een grote blokkeringsactie houden in de stad.”