"Achterstand van Ferrari op Mercedes is groter geworden"

Voor het tweede jaar op rij werd de openingsrace van het nieuwe seizoen in Australië gewonnen door Sebastian Vettel. De Duitser is er echter van overtuigd dat de voorsprong van Mercedes bij het begin van het seizoen groter is geworden.

"We beschikten vandaag niet over de snelheid om Mercedes echt te evenaren en uit te dagen," zei Vettel na afloop van de GP van Australië. "Als we eerlijk zijn dan moeten we zeggen dat Lewis vandaag de snelste was, daar waar wij vorig jaar hier een beetje sneller waren. Vorig jaar hebben wij hen onder druk gezet."

Ondanks de overwinning vindt Vettel dus dat Ferrari momenteel een grotere achterstand op Mercedes heeft.

"Momenteel is het minder goed. Wanneer je over het ganse weekend naar de verschillen kijkt dan zie je dat we Mercedes momenteel niet echt kunnen evenaren. We bevinden ons nog niet waar we ons wensen te bevinden."

"Wanneer ik aan het racen ben dan reageert de wagen niet zoals ik dat zou willen. Ik wil dat de wagen perfect reageert wanneer ik op de rem ga of instuur. Ik ondervind nog wat problemen daarmee en ik ben dan ook nog niet blij," besloot Vettel.

