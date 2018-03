Test-Aankoop rijdt zomerbanden aan flarden

Dat een autoband tijdens een doorgedreven rijtest aan flarden vliegt, is vrij uitzonderlijk. Maar dat een tweede en zelfs een derde exemplaar al na enkele minuten helemaal uitgerafeld zijn, is er uitzonderlijk. Toch gebeurde het bij de recentste test van 29 zomerbanden.

6,5 minuten. Zolang zongen de zomerbanden Ecosis van Infinity en Sportrac 5 van Vredestein het uit bij een snelheid van 240 km/uur.

Omdat het om een simpel productiefoutje kon gaan, onderwierp consumentenorganisatie Test-Aankoop een tweede exemplaar – zelfde type, zelfde merk – nogmaals aan de test. “Die test van de Infinity moesten we na nog geen twee minuten stopzetten, de Vredestein-band hield het na drie minuten voor bekeken. En ook een derde test gaf hetzelfde, barslechte resultaat”, zegt Simon November.

Of Test-Aankoop niet een beetje té streng is? Want wie rijdt nu in godsnaam 240 km/uur? “Het klopt dat onze test strenger is dan de Europese, die minder lang duurt en lagere snelheden hanteert. Maar als 27 van de 29 geteste ­zomerbanden die test wél overleven en twee niet, is er duidelijk iets mis met die twee producten.”

En als je met die banden tegen een normale snelheid rijdt? “Ook dan zit je veel minder veilig dan je denkt”, zegt November. “Ze scoren ook erg matig op een nat wegdek door een gebrek aan grip, wat bij remmen kan leiden tot gevaarlijke toestanden.”

Slechts 4 van de 29 geteste banden kregen de score ‘goed’.

