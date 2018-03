COLUMN. “Geen toiletpapier meer voor de generaals-majoren en kolonels”

Die ene kwade brief ontbreekt er nog aan, in de vorm van een reprimande aan de topmilitairen van de luchtmacht, die vorige week een stap teruggezet hebben. U kent het verhaal. Volgende vrijdag viert Steven Vandeput zijn 51ste verjaardag (hij is ouder dan de meeste vliegtuigen). Wij kunnen u met zekerheid een lijstje met vier namen doorspelen, van personen die zeker niet zullen uitgenodigd worden.