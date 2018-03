Luca Brecel lijdt na 147 twee nederlagen

Na zijn fantastisch debuut in de Champions League snooker - een 3-0 zege tegen de Schotse titelverdediger John Higgins (WS-5) waarbij hij in het derde frame zijn eerste officiële 147 scoorde - heeft Luca Brecel (WS-11) maandag twee nederlagen moeten incasseren in Coventry. Robert Milkins (WS-32) bleek met 3-1 te sterk en vervolgens ging de 23-jarige Maasmechelaar tegen de Welshman Dominic Dale (WS-40) met 3-0 de boot in.