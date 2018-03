VIDEO. Defecte roltrap in metrostation slokt man op

Defecte roltrap in metrostation schiet plots in beweging en slokt man op Video: Twitter

Een man in een metrostation van de Turkse hoofdstad Istanboel mocht vorige maand van geluk spreken dat dit incident niet slechter is afgelopen. Toen de persoon in kwestie een roltrap afdaalde, viel hij plots door een gat en kwam hij onder de metalen constructie terecht. Na een uur kon de brandweer hem bevrijden.

Het ongeval dateert al van 27 februari, maar pas sinds kort zijn er bewakingsbeelden van de val opgedoken. De roltrap in metrostation Ayagaza was defect, waardoor sommige reizigers zich genoodzaakt voelden om dan maar te voet via de roltrap naar beneden te stappen. Bij het grootste slachtoffer, een man genaamd Mehmet Ali Erik, liep dat echter bijna fataal af. Toen hij rond half zes ’s namiddags nog maar enkele stappen had gezet, kwam er plots toch beweging in de roltrap, met alle gevolgen van dien.

De verrassende beweging bracht verschillende mensen uit hun evenwicht, waaronder Mehmet. De man had weliswaar het minste geluk. Hij viel door een gat in de roltrap en belandde zelfs onder de trap.

Waarschuwingsbord

De brandweer had een uur nodig om de man uit zijn lijden te verlossen. Hij werd vervolgens met lichte verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis. Volgens de lokale autoriteiten stond er al voor het incident een bord dat reizigers moest waarschuwen voor de defecte roltrap, maar dat bleek achteraf gezien maar weinig effect te hebben.