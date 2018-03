“Zien Wout zondag ver komen”

Limburgse stemmen over kansen Van Aert in Waregem en de Ronde

Wout van Aert werkte zondag in Gent-Wevelgem het laatste vraagteken over zijn capaciteiten als wegrenner weg. De drievoudige wereldkampioen in het veld doorstond de magische grens van de 250 kilometer en sprintte tussen de allerbesten nog naar een knappe tiende plaats. Huisanalist Johan Vansummeren, Van Aerts voormalige verzorger Wesley Theunis en oud-sportdirecteur Roger Loysch zijn niet verbaasd over Wouts voorjaar. “We zien Wout zondag in de Ronde ver komen”, klinkt het bovendien unaniem.