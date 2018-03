Cricket in crisis

Een lederen balletje, wat gele kleefband en een witte onderbroek. Dat zijn de hoofdrolspelers in een merkwaardig schandaal dat de cricketwereld op zijn kop zet. Australiër Cameron Bancroft probeerde tegen Zuid-Afrika de bal te manipuleren, maar werd betrapt door de camera’s. De premier spreekt van een schande. Een sportnatie is in rouw. “Cricket is een gentleman’s game en valsspelen een doodzonde”, weet Hasselaar Hassan Shah, voorzitter van Cricket Vlaanderen.