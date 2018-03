In het Gallo-Romeins Museum in Tongeren werden maandag opnames gemaakt voor het populaire tv-programma ‘Tussen Kunst en Kitsch’, dat al 35 jaar in Nederland op de buis komt. Meer dan duizend mensen hadden zich vooraf ingeschreven. “Helaas is 95% van de voorwerpen niet waardevol”, zegt presentator Frits Sissing.