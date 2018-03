Man die ex-partner en moeder vermoordde gearresteerd in Turkije

Beytullah A. vluchtte eerst met dochtertje naar ex in Genk

HERSTAL/GENKBeytullah A., de man die vrijdag zijn 33-jarige ex-partner en haar 55-jarige moeder vermoordde in Herstal, is zaterdagochtend gearresteerd in de Turkse hoofdstad Ankara. De man, die meteen na de feiten met zijn 11 maanden oude dochtertje naar zijn ex-vrouw in Sledderlo (Genk) vluchtte, biechtte zijn gruweldaden op aan politiemannen die voor de Belgische ambassade in Ankara de wacht hielden.