Airdeck in Hasselt levert 350.000 m² vloer in Jeddah

HasseltHet Hasseltse bedrijf Airdeck Building Concepts, een dochter van de groep Houben, heeft een contract in de wacht gesleept voor de levering van 350.000 vierkante meter aan vloeren voor de bouw van een megaziekenhuis in de Saudische stad Jeddah. “Dit contract is mogelijk een springplank naar de rest van de regio”, aldus CEO Veronique Houden.