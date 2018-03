Catalaanse leider Puigdemont blijft in Duitse cel

De gearresteerde voormalige Catalaanse minister-president Carles Puigdemont blijft in de cel in Duitsland in afwachting van de gerechtelijke procedures in verband met de Spaanse vraag tot overlevering. Dat heeft het openbaar ministerie van Neumünster, in de deelstaat Schleswig-Holstein, maandagavond meegedeeld.

De 55-jarige Puigdemont werd zondagvoormiddag opgepakt, nadat hij met de wagen de Deens-Duitse grens was overgestoken. Hij was met de wagen onderweg van Finland naar België.

Na de vaststelling van zijn identiteit maandag moest de rechtbank in Schleswig beslissen of Puigdemont vastgehouden bleef. “Dat hij in de cel blijft, betekent nog niet dat hij effectief aan Spanje overgeleverd wordt”, zo liet openbaar aanklager Georg Güntge weten. “Dat zullen we vanaf nu bekijken.”

De maximale termijn voor een definitieve beslissing over de uitlevering van Puigdemont aan Spanje, op basis van een Europees aanhoudingsbevel, bedraagt 60 dagen.