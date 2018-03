Kapitein Sofie Hendrickx neemt afscheid van Belgian Cats

De bijna 32-jarige Sofie Hendrickx neemt na meer dan tien jaar afscheid van de Belgian Cats. De laatste jaren fungeerde de 1m87 grote power forward succesvol als kapitein bij de Belgian Cats. Ze start dus niet mee de voorbereiding richting het WK van Tenerife (22 tot 30 september) op.

“De bronzen medaille van vorig jaar op het EK in het Tsjechische Praag vormt een mooi orgelpunt. Er zijn ook jonge talenten in aantocht zodat ik het opportuun vond om een stap opzij te zetten,” aldus Sofie Hendrickx. Ze won twee weken geleden de Beker van België met Namen en wil volgend seizoen wel professioneel in eerste klasse actief blijven. “Misschien blijf ik bij Namen. Mijn voorkeur gaat immers uit naar een ploeg die Europees speelt,” aldus Hendrickx, die internationaal ook het bij Franse Angers en Toulouse, het Italiaanse Venetië en het Zweedse Lulea actief was. In 2007 werd ze met de Young Cats en op het WK U21 in de Russische hoofdstad Moskou vijfde. Sofie Hendrickx werd in 2006 en 2010 in het referendum van Het Nieuwsblad uitgeroepen tot Belgische Speelster van het Jaar.