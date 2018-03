Nederland verbaast met klinkende zege tegen Portugal, veldbestormer en rode kaart maken feestje compleet

Nederland mag het WK dan wel missen, tegen Europees kampioen Portugal ging het een vriendenmatch met een klinkende 0-3 winnen. Bondscoach Ronald Koeman verkoos cynisch spel met veel man achter de bal boven het gekende academische spel van Oranje. De eindstand stond bij de rust al op het bord, na de rust volgden er nog een rode kaart voor Portugees Cancelo én een veldbestorming door iemand die maar wat graag een foto met Cristiano Ronaldo wilde.

Nederland had enkele dagen geleden nog geen al te beste indruk gemaakt in een oefenmatch tegen Engeland (0-1 verlies), maar ging op neutraal veld tegen Portugal in geheel nieuwe stijl de strijd aan. Cynisch, soms met negen mensen achter de bal. En met resultaat. Na tien minuten verlengde Memphis Depay een mislukt schot van Donny van de Beek in doel.

Bij Oranje viel vooral de nog maar amper 18-jarige verdediger Matthijs de Ligt op door Cristiano Ronaldo geen voet aan grond te gunnen. Op het halfuur deed de Ajax-verdediger er zelf nog een schepje bovenop door de achterlijn te halen en de bal keihard voor te geven. Ryan Babel kopte van dichtbij de 0-2 in doel. Portugal mocht dan wel de bal hebben, Nederland koos voor de kansen. Op slag van rust volgde zelfs de 0-3 voor onze Noorderburen toen Virgil van Dijk een verlengde vrije trap in de verste hoek kon trappen. Portugal stond erbij en keek ernaar, Cristiano Ronaldo baalde als een stekker.

Rode kaart en veldbestormer na de rust

Dat werd na rust niet beter toen zijn ploegmaat Cancelo een tweede gele kaart pakte. Het spel lag even stil en toen zag een fan zijn moment gekomen. De man liep het veld op en probeerde zowaar Cristiano Ronaldo op de mond te kussen.

Foto: Photo News

Stewards moesten hem en nog twee andere volgelingen wegslepen. Ook met tien man bleef Portugal de forcing voeren, maar een massaal verdedigend Nederland gaf nog maar amper wat weg. Koeman kon zelfs de 18-jarige Justin Kluivert zijn debuut voor Oranje gunnen.

In het slot moest de uitstekend keepende Jasper Cillessen wel nog uitpakken met een geweldige redding om de nul op het bord te houden en werd een trap van André Silva nog van de lijn gehaald, maar de nul bleef op het bord.

Nederland mag dankzij de knappe zege en de leeftijd van jongens als De Ligt of Kluivert hoopvol naar de toekomst kijken, voor Portugal was dit vooral een barslechte repetitie voor het WK in Rusland.