Het eerste verdict is gevallen in ‘Blind Getrouwd’

Televisiekijkend Vlaanderen is nog maar net bekomen van het feit dat Marjolein en Mike nog voor het einde van het experiment van ‘Blind Getrouwd’ al opnieuw uit elkaar gingen wonen. In de aflevering van maandagavond hebben ze hun verdict over hun huwelijk uitgesproken, terwijl ook bij de andere koppels de eindmeet bijna in zicht is.

Wendy & Damiano

Wendy probeert al afleveringen lang een beetje verliefdheid of op zijn minst interesse bij Damiano los te maken, maar nu blijkt dat ze daar misschien helemaal niet zo veel moeite had voor moeten doen. Tijdens een doordeweeks etentje bij haar ouders, zien we immers de eerste schittering in Damiano’s ogen, wanneer hij naar een zingende Wendy kijkt.

Foto: VTM

Zij bracht samen met haar papa nonchalant even live een heerlijke versie van ‘Nutbush City Limits’. En dan komt er zowaar een eerste blos op Damiano’s gezicht: “Ik bewonder haar daar enorm voor, hé”, giechelt hij duidelijk onder de indruk. “Ze kan goed dansen, ze kan goed zingen, dat zijn allemaal dingen die je aan mij niet moet vragen.” Bij de laatste noot klapt hij enthousiast mee en vraagt hij zelfs om meer.

Tim & Esther

En Tim? Die wandelt rustig verder over zijn roze wolk, wachtend tot Esther ook zo ver is. Ze is onderweg, dat is zeker, want ze heeft heel wat lieve kaartjes en geschenken klaarstaan voor Tims dertigste verjaardag. Maar het cadeau dat écht onvergetelijk is, is dat van haar kersverse echtgenoot aan zijn Esther. Hij geeft de vrouw die hij nog maar pas kent, een nieuw naamplaatje voor aan de muur naast zijn deur in zijn eigen huis. Met als opschrift: “Tim & Esther, De Winter - Van Kuijk.” Zo overtuigd is hij dat het experiment tussen hen zal slagen.

Foto: VTM

Lieve & Aljosja

Trouwe kijkers keken vol spanning uit naar het moment waarop Aljosja terugkwam van een plezierreisje naar Amerika. Bij Mike en Marjolein had de afstand immers niet goed gedaan, zo zagen we voorbije aflevering: Marjolein reageerde heel koel en afstandelijk bij zijn thuiskomst, terwijl ze haar Mike amper een blik gunde. Het leek in de vorige afleveringen wel dat afstand de doodsteek zou kunnen zijn voor de koppels.

Gelukkig lijkt Lieve net heel blij om Aljosja terug te zien. Ze ziet er echt ontspannen uit en ze durft hem met een glimlach te laten lezen wat ze tijdens die periode over hem heeft gedacht. En dat lijkt in de goede richting geëvolueerd te zijn. “Het is wel heel leuk om te horen dat uw lief - of uw vrouw - u heeft gemist en waarom precies”, beseft Aljosja blij. Ze geven een knuffel en een kus, en televisiekijkend Vlaanderen krijgt meer hoop dan ooit.

Foto: VTM

Frie & Toon

Ook Frie en Toon pakken elkaar al eens wat liever vast, en dat is een heel goede evolutie, zo vinden ze zelf. Je kon je immers beginnen afvragen of de twee in de friendzone terecht aan het komen waren, omdat ze zonder al te veel fysieke genegenheid vooral mentaal op hetzelfde niveau lijken te zitten.

Maar in de zetel bij de expert klinken ze heel positief. “Er is meer affectie naar elkaar toe. We hebben daar onze tijd voor genomen, maar hoe meer we ook onze ding doen, hoe beter dat gaat”, beaamt Toon. Frie noemt het een ‘relatie’, maar Toon lijkt even te twijfelen. “Ik probeerde daar nog geen naam op te plakken. Maar allee ja, de sticker plakt er, da’s goed”, lacht hij uiteindelijk.

Foto: VTM

Mike & Marjolein

Nu Mike en Marjolein gescheiden wonen, willen ze naar eigen zeggen het contact niet zomaar laten verwateren. Dus gaan ze op date… met andere vrienden als chaperonne. Van een persoonlijke intieme connectie is duidelijk geen sprake meer. Mike zucht veel voor de camera, Marjolein lacht veel. Ook hun laatste ontmoeting gaat voort in de trend van de wittebroodsweken: afstandelijk, maar vriendelijk.

Zij moeten als eerste hun beslissing maken. Daarvoor keren ze terug naar de plek waar het allemaal begon, waar ze plots smoorverliefd waren, waar iedereen meteen naïef overtuigd was van de goede afloop. Deze keer heeft Mike in het stadhuis een brief bij, in plaats van Marjolein. Hij had veel lieve woorden voor hem over, maar de teneur is droevig: “Het zal nooit meer hetzelfde zijn.”

Ook Marjolein heeft het gevoel dat ze hem een antwoord wil bieden. “Ik heb heel veel van u mogen ontdekken op de huwelijksreis. Hoe verder we gingen, hoe meer ongehoord dat ik me voelde. We hebben daar op geoefend, we hebben daar op geoefend en dat kunnen we onszelf niet kwalijk nemen. Maar het bevestigde alleen maar wat er al was”, klink het. “Ik ben ervan overtuigd dat gij heel snel een meisje gaat vinden die u gelukkig gaat maken, waarmee je jouw cocon kan opbouwen, waarmee je jouw gezin kan starten.”

Het antwoord hoeven ze zelfs niet uit te spreken. Het is duidelijk: het eerste koppel zegt ‘nee’ tegen de wetenschappelijke match.