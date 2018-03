Verkoop van auto’s op aardgas piekt, maar zijn ze ook goed voor het milieu?

Hasselt -

Steeds meer Belgen kiezen tijdens hun zoektocht naar een nieuwe wagen voor een auto op aardgas. “De eerste tien weken van 2018 zijn er in ons land 2.749 CNG-voertuigen verkocht, meer dan in heel 2017”, weet Maarten Van Houdenhove van DATS 24, de grootste aanbieder van CNG in België. Volgens de tankstationketen is aardgas goed voor het milieu én uw portemonnee, maar de Bond Beter Leefmilieu is minder enthousiast: “CNG is en blijft een fossiele brandstof.”