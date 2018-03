Minister Vandeput: “Ik denk niet aan ontslag”

Minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) denkt er niet aan om ontslag te nemen. Dat zei hij maandagavond in ‘TerZake’ op Canvas. Vandeput voegde eraan toe dat hij niet wegloopt van problemen. De minister kwam de voorbije dagen onder vuur te liggen over het dossier rond de levensduur en al dan niet vervanging van de F-16’s van het leger.

Vorige week doken studies van vliegtuigbouwer Lockheed Martin op waaruit zou blijken dat de F-16’s zes jaar langer in de lucht kunnen blijven dan aanvankelijk werd aangenomen. Een aantal topmilitairen zou die informatie hebben achtergehouden voor Vandeput, die stevig onder vuur werd genomen door de oppositie.

Foto: BELGA

Desondanks denkt de Limburger niet aan ontslag. “Ik had kunnen weglopen, maar ik ben begonnen aan de heropbouw van Defensie. Ik heb een project opgestart en ik wil dit verderzetten”, stelde de minister maandag opnieuw in ‘Terzake’.

Eerder op de dag melden verscheidene media dat meerderheidspartij CD&V wil dat een onafhankelijke studiebureau alle beschikbare rapporten over de levensduur van de F-16’s tegen het licht houdt. Het gaat om een door de regering bij Defensie opgevraagde nota uit 2015 en twee studies door Lockheed Martin, die aan het licht kwamen nadat oppositiepartij sp.a de documenten lekte.

Sp.a reageert tevreden op “het voortschrijdend inzicht”. “We roepen de commissie Defensie morgen onmiddellijk samen om de toetsing te doen van de interne nota van Defensie uit 2015 en de twee studies van Lockheed Martin over de verlenging van de levensduur van de F-16’s van 2017 en 2018”, reageert Kamerlid Dirk Van der Maelen. Voor Groen is het duidelijk dat “de opschorting van de aankoopprocedure onafwendbaar” is geworden.

Foto: BELGA

Vlamingen is geen voorstander van nieuwe gevechtsvliegtuigen

Ondertussen blijkt er in Vlaanderen maar weinig draagvlak te zijn voor de aankoop van nieuwe gevechtsvliegtuigen. Dat blijkt uit een peiling van De Standaard, VRT, RTBF en La Libre. Bijna de helft van de ondervraagden is tegen. De politieke barometer is uitgevoerd nog vóór de heisa rond de verborgen studie over de levensduurverlenging van de F-16.

De politieke barometer van peilde naar de mening van Vlamingen, Walen en Brusselaars over een aantal hete hangijzers. Eén ervan is de vervanging van de verouderde gevechtsvliegtuigen. 47 procent van de Vlamingen is tegen de aankoop van een vervangtoestel, 36 procent van de Vlamingen is wel voorstander.

Vooral in de laagste sociale klassen heeft men volgens De Standaard geen boodschap aan een nieuwe vloot jachtvliegtuigen. De voorstanders zijn te vinden in de grote steden, onder hen veel kaderleden en gepensioneerden. Ook in Limburg, de provincie van minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA), maar met Kleine Brogel ook de Vlaamse thuisbasis van de F-16’, is men opvallend pro.

Tot slot vindt 55 procent van de Vlamingen dat de regering transmigranten op weg naar Groot-Brittannië opvang moet bieden - in de vorm van 'bed, bad en brood' - net als 48 procent van de Walen en 55 procent van de Brusselaars. Twee derde van de Vlamingen steunt het beleid van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA), iets minder dan een kwart doet dat niet.