ANALYSE. Hebben Rode Duivels een keepersprobleem?

Hebben we een keepersprobleempje bij de Rode Duivels? Die vraag werd de voorbije week voorzichtig gesteld in de gangen van het Martin’s Red Hotel in Tubeke. De beveiliging van het Duivelse doel is al ooit strenger en strikter geweest dan vandaag, dat klopt. Thibaut Courtois en Simon Mignolet horen nog altijd bij de beste keepers ter wereld, de eerste is echter geblesseerd en ging niet vrijuit tegen Barcelona, de tweede zit al maanden op de bank in Liverpool. Moet Roberto Martinez drie maanden voor de start van het WK zich dus zorgen maken? Als u het ons vraagt: neen, dat moet hij niet.