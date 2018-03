Eindelijk schot in nieuw voetbalstadion Lommel SK

Lommel -

Lommel SK voert gesprekken met verschillende projectontwikkelaars om het ondertussen lang aangekondigde nieuwe voetbalstadion te realiseren. Hiermee stapt de club af van het plan om zelf te bouwen. Eind juni moet duidelijk zijn wie het stadion voor 10.000 toeschouwers en nevenfuncties zal neerpoten. De vooropgestelde deadline van eind 2019 om in aanmerking te komen voor de Vlaamse subsidie van 1,19 miljoen euro zal in elk geval krap worden. “We hebben uitstel gevraagd, maar we wachten nog op het antwoord”, zegt voorzitter Paul Kerkhofs.