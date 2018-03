Geboren in Mol, debuut bij Amerikaans team: "Maar ik wil niet de nieuwe Boonen zijn"

Ham - Of Jasper Philipsen het nu wil of niet, de parallellen met Tom Boonen zijn nooit veraf. Logisch, de 20-jarige student uit Ham zag net als Tornado Tom het levenslicht in Mol, maakte zopas zijn profdebuut bij een Amerikaans team en paart in het zadel een flitsende eindspurt aan het betere flandrienwerk. “Uiteraard keek ik op naar Tom, maar ik zou liever mijn eigen naam ontwikkelen. Laat het me zo stellen: ik wil niet de nieuwe Boonen zijn, maar wil natuurlijk wèl zijn palmares.”

Philipsen stapte vorig jaar met enorm veel flair over van de junioren- naar de beloftencategorie. Winst in onder meer Parijs-Tours, ritzeges in de Baby Giro, de Ronde van de Elzas en Olympia’s Tour ...