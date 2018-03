Skipret slaat om in paniek wanneer lawine plots ravage aanricht op parkeerplaats

De mensen in een Russisch skigebied op de Elbroes werden zaterdag opgeschrikt door een lawine. Op camerabeelden van een ooggetuige is te zien hoe plotseling een dik pak sneeuw naar beneden komt en vooral veel chaos veroorzaakt op een nabijgelegen parkeerplaats. Een heleboel wagens werden begraven onder de sneeuw, maar van doden of gewonden is voorlopig geen sprake.

Het zijn best spectaculaire beelden. Sommige wagens worden tot wel tien meter weggeduwd, terwijl omstanders moeten uitkijken dat ze niet zelf onder de sneeuw terechtkomen. De mensen op een ander gedeelte van het sneeuwgebied, kunnen echter gewoon verder genieten van de skipret.

In totaal werden ongeveer vijftien wagens getroffen door de lawine. Een geluk bij een ongeluk: de sneeuw kon weliswaar niet reiken tot de gebouwen die in het skigebied staan. Voorlopig hebben de hulpdiensten geen weet van gewonden of doden.