Phaedra Hoste doelwit van oplichters met ‘masturbatiefilmpjes’

Phaedra Hoste kreeg vanochtend een onrustbarende e-mail binnen. Ze kreeg erin te lezen dat een hacker beelden van haar wist te bemachtigen waarop ze voor de webcam zou masturberen. Phaedra zelf maakte zich niet meteen zorgen, “want dergelijke filmpjes kunnen niet bestaan”, zo vertelt ze in VTM Nieuws, maar ze wil iedereen wel waarschuwen.

“Ik wil niemand veroordelen en ik denk niet dat het verkeerd is om jezelf van tijd tot tijd te bevredigen, maar als je naasten hier getuige van zijn, is dat natuurlijk een grote schande”, begint de e-mail die Phaedra Hoste vanochtend kreeg. “Ik houd je al een tijdje in de gaten omdat ik je gehackt heb door middel van een trojan virus in een advertentie op een pornosite.”

Het is een mail die enkele weken geleden voor het eerst opdook en die nu dus ook Phaedra Hoste bereikt heeft. Begin deze maand kreeg computerbeveiligingsexpert Nico Cool er al verschillende vragen over binnen, al valt er een opmerkelijk verschil op te tekenen met toen. “De klachten die ik binnenkreeg, kwamen van jonge kerels”, vertelde hij ons toen. “Jonge kerel” is natuurlijk niet bepaald het profiel van Phaedra Hoste, wat erop wijst dat de oplichters nu een breder publiek proberen aan te spreken.

Wil je absoluut zeker zijn dat dergelijke oplichters nooit compromitterende filmpjes van jou zouden kunnen bemachtigen? Dan heeft Cool enkele simpele tips. “Ten eerste kan je de webcam afplakken, zodat mogelijke hackers niets kunnen horen of zien. De tweede optie - en mogelijk de beste - is om je webcam volledig uit te schakelen bij niet-gebruik. Dat doe je door naar Configuratiescherm en vervolgens naar Apparaatbeheer te gaan. Daar doe je een rechtermuisklik op jouw webcam en kies je voor de optie Uitschakelen.”