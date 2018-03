Eet jij wel genoeg brood? (waarschijnlijk niet)

Brussel - De broodconsumptie in ons land is de laatste jaren stelselmatig gedaald. Slechts 17 procent van de Belgen haalt de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid brood en graanproducten. Daarom lanceert de bakkerijsector de campagne ‘Brood. Een goed verhaal’.

Het broodverbruik per persoon per jaar ligt op 52,9 kilogram. Dit omvat al het brood dat zowel thuis als buitenshuis gegeten wordt. Omgerekend is dat zowat 145 gram brood per dag. Gemiddeld eet de Belg per dag ongeveer 4,4 sneetjes brood.

“Bij voorkeur vezelrijk brood heeft absoluut een plaats in een gezond voedingspatroon”, zegt Kathou Wagemans van het Instituut Brood en Gezondheid. Brood bevat belangrijke voedingsstoffen en bouwstoffen die we in het dagelijkse leven nodig hebben. Meer dan 90 procent van ons brood wordt lokaal in België geproduceerd. Dat maakt brood bovendien tot een van de duurzaamste voedingsmiddelen.

“Brood geen dikmaker”

Brood wordt vaak als dikmaker afgeschilderd, maar dat is ten onrechte. “Hoewel de broodconsumptie gedaald is, is het BMI toegenomen”, stelt diëtiste Lut Van Lierde. “Het Vlaams Instituut voor Gezond Leven heeft eind 2017 een nieuwe voedingsdriehoek uitgebracht. Deze vertaalt de aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad, die op het gebied van koolhydraten nog steeds aangeven dat ze 50 à 55 procent van de energie moeten uitmaken.”

De campagne duurt drie jaar en wordt meegefinancierd met steun van de Europese Unie. Naast een ode aan brood worden er proefsessies georganiseerd waar consumenten de smaak en het verhaal van brood kunnen beleven.