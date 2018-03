Dick Norman wordt toernooidirecteur ATP Antwerpen

Antwerpen - Dick Norman wordt de toernooidirecteur van het European Open, een met 612.755 euro gedoteerd ATP-toernooi, waarvan de derde editie van 15 tot 21 oktober in de Lotto Arena plaatsvindt. Dat deelde de organisatie maandag mee. De voormalige tennisser komt aan het roer te staan samen met zijn echtgenote Ilse Van Parys. Zij wordt event director.

Van 2006 tot 2009 organiseerden Norman en Van Parys al samen de Belgian Masters in de Topsporthal Vlaanderen in Gent. “We keren als het ware terug naar de roots”, zegt Norman. “Ilse en ik zijn alvast supergemotiveerd om van ons eerste ATP-toernooi een succes te maken. Dat er voor een ex-tennisser gekozen wordt, is een trend die je in steeds meer landen ziet. Richard Krajicek op het ATP van Rotterdam is maar één voorbeeld. Mijn ervaring op en naast het tennisterrein zal hier goed ingezet worden.”

Hun jarenlange ervaring met het organiseren van tennistoernooien, -vakanties en -clinics zal Norman en Van Parys goed van pas komen. “Het belang van zo’n ATP-toernooi in ons land is niet te onderschatten voor de populariteit van het Belgische tennis”, verklaart Van Parys. “Meer dan ooit willen we daarom van het European Open een heuse belevenis maken, met een coole fanzone, een party en entertainment rond het toernooi. Bovendien gaan we de komende tijd heel actief promotie voeren, onder andere naar de tennisclubs in ons land.”

De 47-jarige Norman werd in 1995 bekend bij het grote publiek toen hij zich verrassend plaatste voor de achtste finales van Wimbledon. In het dubbelspel bereikte hij in 2010 de top tien van de wereld. In juni 2013 nam hij afscheid van het professionele tennis. Sindsdien is hij als coach, commentator en vooral organisator van toernooien, clinics en vakanties actief in het tennis.

Half mei wil de organisatie de eerste namen in het deelnemersveld voor het European Open 2018 bekendmaken. De eerste editie werd in 2016 gewonnen door de Fransman Richard Gasquet. Diens landgenoot Jo-Wilfried Tsonga ging vorig jaar met de zege aan de haal. Telkens was de Argentijn Diego Schwartzman verliezend finalist.